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Противники военного переворота в Мьянме заявили о ликвидации до 50 военных

Противники военного переворота в Мьянме заявили о ликвидации до 50 военных Вооруженная группа противников военного переворота в Мьянме заявила об убийстве около 50 военнослужащих армии Мьянмы.
Другие страны
21 августа 2021 г. 04:34
Противники военного переворота в Мьянме заявили о ликвидации до 50 военных

Вооруженная группа противников военного переворота в Мьянме заявила об убийстве около 50 военнослужащих армии Мьянмы.

Как сообщает Report, согласно информации Народных сил обороны, подконтрольные Правительству национального единства [создан депутатами свергнутого правительства против военной хунты], с 18 августа в результате подрыва на минах были уничтожены около 50 военнослужащих армии Мьянмы.

В частности, накануне в городе Кале на севере Мьянмы были подорваны на мине 6 военных автомобилей, в результате убиты около 20 военных.

Ранее с 18 августа было подорвано 50 военных автомобилей, убиты 30 военнослужащих.

Армия Мьянмы пока не комментировала заявления.

Правительство национального единства было создано после военного переворота в Мьянме от 1 февраля политиками, выступающими против хунты. Народные силы обороны сформированы пятого мая.

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