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Противники Трампа среди республиканцев собрали $35 млн для кампании Харрис

Противники Трампа среди республиканцев собрали $35 млн для кампании Харрис Сторонники Республиканской партии США, выступающие против Дональда Трампа в предвыборной гонке, собрали более $35 млн для кампании вице-президента страны Камалы Харрис, являющейся кандидатом от демократов.
Другие страны
15 сентября 2024 г. 05:53
Противники Трампа среди республиканцев собрали $35 млн для кампании Харрис

Сторонники Республиканской партии США, выступающие против Дональда Трампа в предвыборной гонке, собрали более $35 млн для кампании вице-президента страны Камалы Харрис, являющейся кандидатом от демократов.

Как передает Report, об этом сообщил журнал Newsweek.

По его сведениям, группа под названием "Республиканские избиратели против Трампа" начала в марте сбор средств для того, чтобы "помочь демократам остаться в Белом доме". Объединение поставило своей целью собрать $50 млн для президентской кампании Харрис. В прошлой предвыборной гонке эта же группа собрала в помощь демократам порядка $10 млн.

Опрошенные изданием эксперты полагают, что такие небольшие группы могут помочь Харрис получить чуть большую поддержку электората в штатах, где ожидается почти равный исход борьбы.

"На выборах в местах, где разница в количестве голосов будет невелика, например в Мичигане, любое небольшое изменение в предпочтениях среди избирателей может привести к большой разнице в контексте исхода голосования", - приводит журнал слова профессора политологии Оклендского университета Дэвида Дулио.

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Версия на азербайджанском языке Trampa qarşı çıxan Respublikaçılar Harrisin kampaniyası üçün vəsait toplayıblar

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