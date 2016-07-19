Противники Трампа не смогли изменить правила проведения съезда республиканцев

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Противники миллиардера Дональда Трампа из числа его однопартийцев не смогли добиться изменения правил голосования на съезде Республиканской партии, чтобы помешать его выдвижению кандидатом в президенты США.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, в Кливленде открылся четырехдневный съезд партии, на котором республиканцы должны определиться со своим кандидатом на выборах президента в ноябре.

Во многом это формальный процесс, поскольку Трамп заручился поддержкой республиканцев в большинстве штатов, а значит, и большинством голосов делегатов съезда.

Именно это положение попытались оспорить противники Трампа в партии, вынеся на голосование комитета по правилам поправку, позволяющую делегатам съезда голосовать за того кандидата, за которого им захочется, не ориентируясь на мнение избирателей.

Изначально соответствующего пересмотра правил добивались девять штатов (при необходимых семи), однако в последний момент штабу Трампа удалось уговорить представителей трех штатов изменить свое решение. В итоге вопрос был снят с повестки дня.