О нас

Противники АдГ устроили беспорядки в Ризе

Противники АдГ устроили беспорядки в Ризе Тысячи противников "Альтернативы для Германии" (АдГ) прибывают в небольшой саксонский город Риза, где в субботу откроется федеральный съезд этой партии.
Другие страны
11 января 2025 г. 13:44
Противники АдГ устроили беспорядки в Ризе

Тысячи противников "Альтернативы для Германии" (АдГ) прибывают в небольшой саксонский город Риза, где в субботу откроется федеральный съезд этой партии.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Bild.

Отмечается, что минувшей ночью там уже произошли беспорядки, во время которых пострадали как минимум два полицейских.

За несколько часов до начала съезда активисты, приехавшие из разных городов ФРГ, устроили шествия, блокировали подъезды к месту проведения мероприятия, бросали пиротехнику в сотрудников правоохранительных органов. Лица многих участников акций были скрыты масками, что запрещено законом.

Стражи порядка для сдерживания демонстрантов были вынуждены применить перцовые баллончики, а сторонники АдГ пытались обходить полицейские кордоны. Злоумышленники повредили не менее трех патрульных машин.

На съезде 600 делегатов АдГ планируют принять предвыборную программу и утвердить сопредседателя партии Алис Вайдель кандидатом в канцлеры. Риза в качестве места проведения выбрана неслучайно: во время состоявшихся там земельных выборов 40% жителей отдали свои голоса за АдГ.

Досрочные парламентские выборы в ФРГ пройдут 23 февраля.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке AfD əleyhdarları Rizada iğtişaşlar törədiblər

Экслюзивные новости

ГНФАР получил последний транш бонуса по новому контракту на разработку АЧГ - ЭКСКЛЮЗИВ
ГНФАР получил последний транш бонуса по новому контракту на разработку АЧГ - ЭКСКЛЮЗИВ
10 января 2025 г. 17:14
Польша готова предоставить свои ресурсы и опыт для расследования крушения самолета AZAL
Польша готова предоставить свои ресурсы и опыт для расследования крушения самолета AZAL
9 января 2025 г. 14:31
МИД Польши: Поддерживаем укрепление отношений Евросоюза с Азербайджаном в период председательства в Совете ЕС
МИД Польши: Поддерживаем укрепление отношений Евросоюза с Азербайджаном в период председательства в Совете ЕС
9 января 2025 г. 13:40
Обренович: Азербайджан является важным партнером в обеспечении энергобезопасности Сербии
Обренович: Азербайджан является важным партнером в обеспечении энергобезопасности Сербии
7 января 2025 г. 14:50
17 экспертов комиссии по расследованию авиакатастрофы в Актау возвращаются из Бразилии в Казахстан-ЭКСКЛЮЗИВ
17 экспертов комиссии по расследованию авиакатастрофы в Актау возвращаются из Бразилии в Казахстан-ЭКСКЛЮЗИВ
7 января 2025 г. 14:11
Эксперт: Азербайджанский газ может помочь энергобезопасности Словакии
Эксперт: Азербайджанский газ может помочь энергобезопасности Словакии
6 января 2025 г. 11:20
Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
29 декабря 2024 г. 17:08
Футзальный клуб Араз-Нахчыван расстался с главным тренером
Футзальный клуб "Араз-Нахчыван" расстался с главным тренером
28 декабря 2024 г. 13:20
В Милли Меджлисе подготовили законопроект О международных договорах
В Милли Меджлисе подготовили законопроект "О международных договорах"
27 декабря 2024 г. 14:50
МЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
ФотоМЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
25 декабря 2024 г. 13:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi