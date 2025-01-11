Противники АдГ устроили беспорядки в Ризе

Тысячи противников "Альтернативы для Германии" (АдГ) прибывают в небольшой саксонский город Риза, где в субботу откроется федеральный съезд этой партии.

Тысячи противников "Альтернативы для Германии" (АдГ) прибывают в небольшой саксонский город Риза, где в субботу откроется федеральный съезд этой партии.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Bild.

Отмечается, что минувшей ночью там уже произошли беспорядки, во время которых пострадали как минимум два полицейских.

За несколько часов до начала съезда активисты, приехавшие из разных городов ФРГ, устроили шествия, блокировали подъезды к месту проведения мероприятия, бросали пиротехнику в сотрудников правоохранительных органов. Лица многих участников акций были скрыты масками, что запрещено законом.

Стражи порядка для сдерживания демонстрантов были вынуждены применить перцовые баллончики, а сторонники АдГ пытались обходить полицейские кордоны. Злоумышленники повредили не менее трех патрульных машин.

На съезде 600 делегатов АдГ планируют принять предвыборную программу и утвердить сопредседателя партии Алис Вайдель кандидатом в канцлеры. Риза в качестве места проведения выбрана неслучайно: во время состоявшихся там земельных выборов 40% жителей отдали свои голоса за АдГ.

Досрочные парламентские выборы в ФРГ пройдут 23 февраля.