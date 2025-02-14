Против Трампа и Маска в США подали иск 14 штатов

В США 14 штатов подали федеральный иск против президента Дональда Трампа и главы Департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска.

В США 14 штатов подали федеральный иск против президента Дональда Трампа и главы Департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на исковое заявление.

Претензия штатов к Трампу и Маску состоит в том, что последний, имея столь "широкие полномочия", не был формально назначен на государственную должность президентом и утвержден сенатом, что нарушает статью 2 раздел 2 пункт 2 "О назначениях" конституции США.

В материале отмечается, что иск в федеральный суд в Вашингтоне подан генпрокурором штата Нью-Мексико Раулем Торресом, а также чиновниками из Аризоны, Мичигана, Мэриленда, Миннесоты, Калифорнии, Невады, Вермонта, Коннектикута, Род-Айленда, Массачусетса, Орегона, Вашингтона и Гавайев - два из них, Невада и Вермонт, управляются губернаторами от Республиканской партии.

Телеканал подчеркивает, что в то же время 26 нынешних и бывших сотрудников и подрядчиков Агентства США по международному развитию (USAID) подали иск против Маска в федеральный суд в Мэриленда.

Ранее генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс сообщала, что представители 12 штатов намеревались требовать через суд ограничить DOGE в доступе к информации.