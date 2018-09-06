Против президента Аргентины выдвинули обвинение из-за соглашения с МВФ

© РИА Новости https://report.az/storage/news/3a31f9b28a1db6bf58998aed23075b80/ba9154e6-5816-4678-a605-78504e078a95_292.jpg

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Аргентинский прокурор Хорхе Фелипе ди Лельо выдвинул обвинения в отношении президента страны Маурисио Макри и нескольких министров в превышении полномочий и нарушении обязанностей государственного должностного лица из-за подписания соглашения с Международным валютным фондом (МВФ), передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Прокурор принял решение дать ход делу после того, как рассмотрел жалобу со стороны представителя аргентинской партии "Народное единство" (Unidad Popular) Клаудио Лосано и представителя организации Observatorio del Derecho a la Ciudad Хонатана Балдивьесо, посчитав приведенные в ней аргументы "логичными и заслуживающими доверия".

Причиной подачи жалобы стало, по словам истцов, подписание соглашения с МВФ без какого-либо разрешения со стороны конгресса.

Теперь судье Хулиану Эрколини предстоит принять решение об обеспечительных мерах, которые бы приостановили приведение в исполнение соглашения с МВФ.

В конце июня МВФ официально одобрил кредит Аргентине в 50 миллиардов долларов по схеме стенд-бай. Такое решение позволяет стране немедленно получить 15 миллиардов долларов, половина из этой суммы будет использована для поддержки госбюджета. Оставшаяся часть финансовой поддержки МВФ — 35 миллиардов долларов — будет доступна на протяжении действия соглашения по итогам ежеквартальных обзоров.