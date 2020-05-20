​Против Порошенко возбудили дело о госизмене

Офис генерального прокурора Украины приступил к расследованию дела о государственной измене и злоупотреблении властью в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Как передает Report, об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в офисе генпрокурора.
"Офис генпрокурора внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по "пленкам Деркача". Расследование начато по статье "Государственная измена" и "Злоупотребление властью или служебным положением" УК", - говорится в тексте публикации.
Также к материалам приобщат предоставленную нардепом Андреем Деркачом флешку с аудиозаписями, где якобы звучат голоса Порошенко, бывшего вице-президента США Джо Байдена и экс-госсекретаря США Джона Керри.