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Против Порошенко возбудили дело о госизмене

​Против Порошенко возбудили дело о госизмене

Петр Порошенко

Офис генерального прокурора Украины приступил к расследованию дела о государственной измене и злоупотреблении властью в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Как передает Report, об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в офисе генпрокурора.

"Офис генпрокурора внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по "пленкам Деркача". Расследование начато по статье "Государственная измена" и "Злоупотребление властью или служебным положением" УК", - говорится в тексте публикации.

Также к материалам приобщат предоставленную нардепом Андреем Деркачом флешку с аудиозаписями, где якобы звучат голоса Порошенко, бывшего вице-президента США Джо Байдена и экс-госсекретаря США Джона Керри.

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