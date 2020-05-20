​Против Порошенко возбудили дело о госизмене

Петр Порошенко https://report.az/storage/news/40df3021a94493e096c886c2ac69e3d3/831b082d-8c92-4858-b8f8-056b3e527e34_292.jpg

Офис генерального прокурора Украины приступил к расследованию дела о государственной измене и злоупотреблении властью в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Как передает Report, об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в офисе генпрокурора.

"Офис генпрокурора внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по "пленкам Деркача". Расследование начато по статье "Государственная измена" и "Злоупотребление властью или служебным положением" УК", - говорится в тексте публикации.

Также к материалам приобщат предоставленную нардепом Андреем Деркачом флешку с аудиозаписями, где якобы звучат голоса Порошенко, бывшего вице-президента США Джо Байдена и экс-госсекретаря США Джона Керри.