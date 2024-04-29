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Против политиков Австрийской партии свободы начали антикоррупционное расследование

Против политиков Австрийской партии свободы начали антикоррупционное расследование Австрийская прокуратура по экономическим и коррупционным преступлениям начала расследование в отношении нескольких политиков из самой популярной оппозиционной партии в республике.
Другие страны
29 апреля 2024 г. 21:27
Против политиков Австрийской партии свободы начали антикоррупционное расследование

Австрийская прокуратура по экономическим и коррупционным преступлениям начала расследование в отношении нескольких политиков из самой популярной оппозиционной партии в республике.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Standard.

По ее данным, несколько политиков правоконсервативной Австрийской партии свободы (АПС) подозреваются в покупке рекламы в одном из австрийских СМИ в обмен на положительное освещение своей деятельности. Речь идет о 2017-2019 годах, когда АПС входила в правящую коалицию с Австрийской народной партией (АНП). На тот момент АНП возглавлял экс-канцлер Себастьян Курц.

В документах прокуратуры среди прочего фигурируют имена бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, а также экс-главы МВД Герберта Кикля, ныне председателя АПС.

Выборы в парламент Австрии должны пройти осенью 2024 года. АПС последние недели занимает лидирующие места в опросах, за нее готовы проголосовать около 30% граждан.

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