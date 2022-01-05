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Против молдавского олигарха Плахотнюка возбудили новое дело

Против молдавского олигарха Плахотнюка возбудили новое дело Еще одно уголовное дело, касающееся хищений из банков, возбуждено в Молдове против бывшего лидера Демократической партии, олигарха Владимира Плахотнюка.
Другие страны
5 января 2022 г. 04:32
Против молдавского олигарха Плахотнюка возбудили новое дело

Еще одно уголовное дело, касающееся хищений из банков, возбуждено в Молдове против бывшего лидера Демократической партии, олигарха Владимира Плахотнюка.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры по борьбе с коррупцией.

"Адвокаты были проинформированы о новом обвинении против Владимира Плахотнюка, которое дополняет дело о банковском мошенничестве", - говорится в сообщении.

Новый эпизод относится к периоду 2014-2015 годов. По данным следователей, в это время из молдавского Сберегательного банка были противозаконно выведены 21 млн долларов США с помощью компаний, которыми Плахотнюк управлял через посредников. На эти средства был куплен самолет, который использовался в интересах преступной организации, утверждают правоохранители.

Прокуроры называют Плахотнюка главным обвиняемым в деле о хищении 1 млрд евро из банков страны. Ему предъявлены обвинения в создании и руководстве преступной организацией, мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах. В России он также заочно осужден, в том числе по обвинениям в наркоторговле и легализации средств, полученных преступным путем.

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