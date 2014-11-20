​Против лидера Каталонии выдвинут уголовные обвинения

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ В Испании прокуроры намерены выдвинуть уголовные обвинения против премьер-министра Каталонии Артура Маса, который поддержал проведение неофициального референдума о независимости региона.

Как передает Report, по данным каталонского правительства, в символическом голосовании, состоявшемся 9 ноября нынешнего года, приняли участие свыше 2 миллионов местных жителей.

Более 80% проголосовавших высказались за независимость провинции от Испании. Проведенный опрос не имел юридической силы.

В начале ноября Конституционный суд Испании вынес постановление, обязывающее власти Каталонии отменить проведение референдума.

Теперь каталонского лидера официально обвинят в нарушении судебного запрета.