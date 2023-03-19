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Против Имрана Хана выдвинуто обвинение в терроризме

Против Имрана Хана выдвинуто обвинение в терроризме Полиция Исламабада выдвинула обвинения в терроризме и других нарушениях национального законодательства против бывшего премьер-министра страны и председателя оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Имрана Хана, его 17 помощников и нескольки
Другие страны
19 марта 2023 г. 21:31
Против Имрана Хана выдвинуто обвинение в терроризме

Полиция Исламабада выдвинула обвинения в терроризме и других нарушениях национального законодательства против бывшего премьер-министра страны и председателя оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Имрана Хана, его 17 помощников и нескольких десятков сторонников.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press.

Обвинения были выдвинуты после произошедших накануне в Исламабаде столкновений между сотрудниками правоохранительных органов и сторонниками ДЗС, сопровождавшими кортеж Хана. Экс-премьер Пакистана следовал в окружной суд столицы. Более 50 офицеров полиции получили ранения, 59 сторонников Хана были арестованы.

В список обвинений вошли терроризм, воспрепятствование полицейским в выполнении их задач, нападения на сотрудников правоохранительных органов, ранение полицейских и причинение угрозы их жизни.

Помимо Хана в этих правонарушениях обвиняют несколько бывших министров и экс-спикера Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента) Пакистана.

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Версия на азербайджанском языке İmran Xan və bir neçə sabiq nazir terrorçuluqda ittiham olunur

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