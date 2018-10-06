Против главы ЕБРР открыто расследование из-за сбора личных данных акционеров

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Расследование из-за сбора личных данных акционеров проводится в отношении руководителя Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сумы Чакрабарти.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Reuters.

По его данным, 29 мая несколько государств - акционеров ЕБРР направили начальнику отдела банковского надзора письмо с требованием начать расследование в отношении главы банка.

Отмечается, что жалобу анонимно подписали "ряд заинтересованных членов совета директоров и акционеров".

Как указывает Reuters со ссылкой на четырех представителей банка, с того момента в отношении президента ЕБРР начато внешнее расследование.

Сам Чакрабарти отказался комментировать эту информацию.