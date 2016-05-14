​Против экс-президента Аргентины возбуждено дело за торговлю валютой

Баку. 14 Май. REPORT.AZ/ Экс-президент Аргентины Кристина Киршнер в пятницу стала фигурантом дела в связи с фьючерсными торгами валютой, осуществленными Центральным банком этой страны.

Как передает Report, судья Клаудио Бонадио возбудил дела в отношении Киршнер, а также бывшего министра экономики Акселя Кисильофа и экс-главы ЦБ Аргентины Алехандро Ваноли.

По мнению судьи, фьючерсные сделки с валютой нанесли ущерб государству. На имущество каждого обвиняемого наложен арест на сумму в 1 миллион долларов.

По данным следствия, аргентинский ЦБ, формально являющийся независимым от властей финансовым институтом, осуществил в 2015 году фьючерсные продажи валюты по курсу порядка 10 песо за доллар при том, что реальный курс на бирже Нью-Йорка составлял 14-15 песо. В декабре новый президент Маурисио Макри провел девальвацию, в результате которой официальный курс нацвалюты достиг 15 песо.

Бонадио считает, что подобные фьючерсные операции не могли проводиться без одобрения экс-президента или ее министра экономики.