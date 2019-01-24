Против демонстрантов в Каракасе применили слезоточивый газ

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы Венесуэлы применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов на востоке Каракаса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщают свидетели происходящего.

Как сообщили жители города, в 16.20 по местному времени, сотрудники национальной гвардии (часть армии Венесуэлы) применили слезоточивый газ в метро Каракаса, в частности на станциях Чакао и Альтамира.

На данный момент информация о пострадавших не поступала.