Против демонстрантов в Каракасе применили слезоточивый газ

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Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы Венесуэлы применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов на востоке Каракаса.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщают свидетели происходящего.
Как сообщили жители города, в 16.20 по местному времени, сотрудники национальной гвардии (часть армии Венесуэлы) применили слезоточивый газ в метро Каракаса, в частности на станциях Чакао и Альтамира.
На данный момент информация о пострадавших не поступала.
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