Протесты в Румынии набирают обороты

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ По данным СМИ, в Бухаресте число участников антиправительственного митинга увеличилось до десяти тысяч, часть протестующих отправилась маршем к зданию парламента, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщалось, митинги в Бухаресте начались в минувшую пятницу, 10 августа. Первый из них завершился беспорядками, в результате чего пострадали 450 человек, 70 из которых них были госпитализированы. Среди пострадавших — 11 жандармов.

Митингующие требуют роспуска парламента, досрочных выборов, независимости юстиции и создания однопалатного парламента, в который будут, в том числе, представители диаспоры — румыны из Франции, Италии, ФРГ, США и других стран.