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Протесты в Китае вызвали падение курса юаня

Протесты в Китае вызвали падение курса юаня Антиправительственные протесты в Китае привели к снижению курса юаня до двухнедельного минимума
Другие страны
28 ноября 2022 г. 15:17
Протесты в Китае вызвали падение курса юаня

Антиправительственные протесты в Китае привели к снижению курса юаня до двухнедельного минимума.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, китайский юань завершил внутреннюю сессию снижением примерно на 0,5% до 7,199 за доллар, самого низкого уровня закрытия с 10 ноября. В свою очередь, оффшорный юань упал до более чем двухнедельного минимума на азиатских торгах и в последний раз снижался на 0,1% до 7,201.

Протесты вспыхнули по всему Китаю и распространились на несколько городов. Накануне вечером в Шанхае также произошли столкновения сотен демонстрантов и полиции.

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Версия на английском языке Protests in China drive yuan down

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