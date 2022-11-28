Протесты в Китае вызвали падение курса юаня

Антиправительственные протесты в Китае привели к снижению курса юаня до двухнедельного минимума

Антиправительственные протесты в Китае привели к снижению курса юаня до двухнедельного минимума.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, китайский юань завершил внутреннюю сессию снижением примерно на 0,5% до 7,199 за доллар, самого низкого уровня закрытия с 10 ноября. В свою очередь, оффшорный юань упал до более чем двухнедельного минимума на азиатских торгах и в последний раз снижался на 0,1% до 7,201.

Протесты вспыхнули по всему Китаю и распространились на несколько городов. Накануне вечером в Шанхае также произошли столкновения сотен демонстрантов и полиции.