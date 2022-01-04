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Протесты в Казахстане, президент обратился к народу

Протесты в Казахстане, президент обратился к народу Третий день в Казахстане не прекращаются митинги, связанные с повышением цен на сжиженный газ. Все началось в Жанаозене и Актау на западе страны, где 2 января демонстрации устроили местные жители. Власти оперативно направили туда правительственную комисси
Другие страны
4 января 2022 г. 23:58
Протесты в Казахстане, президент обратился к народу

Третий день в Казахстане не прекращаются митинги, связанные с повышением цен на сжиженный газ. Все началось в Жанаозене и Актау на западе страны, где 2 января демонстрации устроили местные жители. Власти оперативно направили туда правительственную комиссию, которая встретилась с активистами и объявила о снижении цен. Однако это не помогло.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, во вторник акциями протеста оказались охвачены уже более десятка городов.

В мессенджерах и соцсетях появились группы и чаты, через которые координируются участники акций. В свою очередь президент республики Касым-Жомарт Токаев в социальной сети Twitter призвал протестующих не следовать деструктивным призывам тех, кто "заинтересован в подрыве стабильности и единства общества". Он подчеркнул, что требования социально-экономического характера будут рассмотрены отдельно, в том числе на запланированном на среду совещании с правительством.

Как сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали, на совещание, посвященное ситуации в стране, приглашены члены кабмина, сотрудники администрации главы государства и "представители других заинтересованных органов".

Поздно вечером Токаев вновь призвал соотечественников проявить благоразумие и не поддаваться деструктивным призывам ни внутри страны, ни идущим извне. В распространенном видеообращении он заявил, что власть "не падет, но нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог". Глава государства напомнил, что призывы атаковать помещения гражданских и военных ведомств незаконны, "это преступление, за которым может последовать наказание". Он повторил, что все законные требования будут учтены.

Как сообщают в соцсетях местные жители, во вторник протесты начались в Алма-Ате, Таразе, Караганде, Шымкенте, Кызылорде, Актобе и других городах страны. Пользователи выкладывают фото и видео кордонов силовиков и скоплений спецтехники, а также столкновений митингующих с сотрудниками правоохранительных органов и задержаний участников акций.

Одна из них прошла даже в Нур-Султане. Судя по распространенному видео, в ней участвовали несколько сотен человек. Однако, в настоящее время обстановка в столице спокойная, а в районе, где расположены резиденция президента и основные министерства, нет большого количества людей. При этом на месте находятся несколько машин и автобусов полиции, а по улицам этой части города периодически проезжают патрульные автомобили.

Официального комментария МВД о ситуации на данный момент не поступало.

На фоне протестов пользователи стали сообщать о перебоях в работе соцсетей. По данным местных СМИ, в Алматы, например, заблокированы мессенджеры Telegram и Whatsapp, не работает мобильный интернет. Как отметили в компании "Билайн Казахстан", в настоящее время наблюдаются "ограничения с предоставлением услуги мобильного интернета по не зависящим от компании причинам". При этом, в районе левобережья столицы мобильный интернет и сотовая связь "Билайн" функционируют достаточно стабильно. Перебои в передаче мобильных данных отмечались, в частности, в районе улицы Валиханова в старой части города, где ранее, согласно опубликованным в интернете видеозаписям, находились демонстранты.

Другой оператор сотовой связи - компания "Kcell" - на своей странице в Twitter информировал, что, согласно закону "О связи", компетентные органы республики проводят мероприятия "по приостановлению работы сетей и оказания услуг связи в интересах обеспечения антитеррористической и общественной безопасности".

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanda etiraz aksiyaları toqquşmalarla nəticələnib, ölkə rəhbəri xalqa müraciət edib

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