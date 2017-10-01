Протесты ультраправых и антифашистов прошли в Канаде вблизи границы с США

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Из-за протестов представителей канадских ультраправых организаций и антифашистов вблизи границы с США пришлось временно закрыть контрольно-пропускной пункт Сен-Бернар-де-Лаколь недалеко от Монреаля.

Как сообщает Report со ссылкой на CBC, члены ультраправых движений La Meute и Storm Alliance требовали прекратить впускать в Канаду нелегальных мигрантов из США.

Кроме того, из Монреаля для контрпротеста приехали порядка 100 антифашистов из движения Solidarity Across Borders.

На фоне напряжённой ситуации было принято решение закрыть пограничный переход Сен-Бернар-де-Лаколь.