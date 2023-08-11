О нас

Протесты армян в Лос-Анджелесе вызвали недовольство американцев

Протесты армян в Лос-Анджелесе вызвали недовольство американцев Протестующие армяне в Лос-Анджелесе по поводу так называемой «гуманитарной катастрофы» в Карабахе столкнулись с большим количеством негатива и осуждения со стороны американцев.
Другие страны
11 августа 2023 г. 16:24
Протесты армян в Лос-Анджелесе вызвали недовольство американцев

Армянский протест в лос-анджелеском пригороде, названный мирным, но заставивший страдать других жителей из-за перекрытия дорог и многочасовых пробок, вызвал недовольство и осуждение со стороны американцев, выражаемых порой в довольно грубой форме.

Как передает Report, большая толпа протестующих перекрыла скоростное шоссе в Глендейле, все полосы движения в восточном направлении на 134-й автостраде на ее пересечении с 5-й автострадой просто "встали".

И если армяне требовали "открытия" Лачынской дороги, которая вовсе не закрыта, то американцы столкнулись с реальной невозможностью ехать по своим делам и возмущенно требовали открытия автострады. Социальные сети переполняют гневные комментарии возмущенных, негодующих американцев.

"Я могу понять, причины, по которым это происходит. Но если вы заблокируете меня в этой пробке, я лично подпишу петицию, чтобы добиться результата, противоположного тому, которого вы хотите добиться своим протестом. На самом деле, если бы я застрял в этой пробке, я бы лично пожертвовал средства в пользу азербайджанской армии - просто назло вам", - сказал один из участников соцсети Reddit.

"Какие придурки. Это делает меня менее склонным поддерживать какие-либо действия", - говорит другой пользователь.

Помимо этого, желание армян привлечь внимание конгрессмена Адама Шиффа также возмущает пользователей Reddit: "Просто прочтите эту историю. Почему американский конгрессмен должен что-то делать для армян в Армении?! Я ожидаю, что мой конгрессмен будет представлять меня и мои интересы".

"Они пытаются заручиться поддержкой политика, который все равно ничего не может сделать для решения проблемы в другой стране, разозлив всех этим бессмысленным протестом. Ходите по улице организованно. Протесты в целом ничего не дают, если только не протестуют миллионы, и даже тогда это мало что меняет", - пишет еще один пользователь.

Это - только небольшая часть примеров выражения недовольства неблагодарностью армян в отношении страны проживания, где они так просто нарушают покой населения, со стороны американцев, которым надоело такое эгоистичное поведение.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Зеленский провел заседание СНБО, объявил об увольнении всех областных военкомов
Зеленский провел заседание СНБО, объявил об увольнении всех областных военкомов
11 августа 2023 г. 15:29
Глава ГЭЦ обратилась к абитуриентам и их родителям
Глава ГЭЦ обратилась к абитуриентам и их родителям
11 августа 2023 г. 12:34
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла России в Азербайджане
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла России в Азербайджане
10 августа 2023 г. 10:47
МИД распространил информацию об упрощении визовых процедур в связи с Международным конгрессом астронавтики
МИД распространил информацию об упрощении визовых процедур в связи с Международным конгрессом астронавтики
9 августа 2023 г. 19:21
Глава ИВ Садаракского района освобождена от должности
Глава ИВ Садаракского района освобождена от должности
9 августа 2023 г. 16:32
Упрощены визовые процедуры для прибывающих на 74-ый Международный конгресс астронавтики
Упрощены визовые процедуры для прибывающих на 74-ый Международный конгресс астронавтики
8 августа 2023 г. 18:55
​​​​​​​Госслужба: В 41-градусную жару работы на открытом воздухе должны быть приостановлены
​​​​​​​Госслужба: В 41-градусную жару работы на открытом воздухе должны быть приостановлены
8 августа 2023 г. 15:41
Президент Азербайджана вручил орден Истиглал народному артисту Расиму Балаеву
ФотоПрезидент Азербайджана вручил орден "Истиглал" народному артисту Расиму Балаеву
8 августа 2023 г. 14:53
Созданы условия для свободного перехода гражданских армян через ППП в Лачыне в сопровождении МККК
Созданы условия для свободного перехода гражданских армян через ППП в Лачыне в сопровождении МККК
8 августа 2023 г. 13:16
Введены в эксплуатацию системы водоснабжения и канализации города Газах
ФотоВведены в эксплуатацию системы водоснабжения и канализации города Газах
7 августа 2023 г. 17:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi