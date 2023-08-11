Протесты армян в Лос-Анджелесе вызвали недовольство американцев

Протестующие армяне в Лос-Анджелесе по поводу так называемой «гуманитарной катастрофы» в Карабахе столкнулись с большим количеством негатива и осуждения со стороны американцев.

Армянский протест в лос-анджелеском пригороде, названный мирным, но заставивший страдать других жителей из-за перекрытия дорог и многочасовых пробок, вызвал недовольство и осуждение со стороны американцев, выражаемых порой в довольно грубой форме.

Как передает Report, большая толпа протестующих перекрыла скоростное шоссе в Глендейле, все полосы движения в восточном направлении на 134-й автостраде на ее пересечении с 5-й автострадой просто "встали".

И если армяне требовали "открытия" Лачынской дороги, которая вовсе не закрыта, то американцы столкнулись с реальной невозможностью ехать по своим делам и возмущенно требовали открытия автострады. Социальные сети переполняют гневные комментарии возмущенных, негодующих американцев.

"Я могу понять, причины, по которым это происходит. Но если вы заблокируете меня в этой пробке, я лично подпишу петицию, чтобы добиться результата, противоположного тому, которого вы хотите добиться своим протестом. На самом деле, если бы я застрял в этой пробке, я бы лично пожертвовал средства в пользу азербайджанской армии - просто назло вам", - сказал один из участников соцсети Reddit.

"Какие придурки. Это делает меня менее склонным поддерживать какие-либо действия", - говорит другой пользователь.

Помимо этого, желание армян привлечь внимание конгрессмена Адама Шиффа также возмущает пользователей Reddit: "Просто прочтите эту историю. Почему американский конгрессмен должен что-то делать для армян в Армении?! Я ожидаю, что мой конгрессмен будет представлять меня и мои интересы".

"Они пытаются заручиться поддержкой политика, который все равно ничего не может сделать для решения проблемы в другой стране, разозлив всех этим бессмысленным протестом. Ходите по улице организованно. Протесты в целом ничего не дают, если только не протестуют миллионы, и даже тогда это мало что меняет", - пишет еще один пользователь.

Это - только небольшая часть примеров выражения недовольства неблагодарностью армян в отношении страны проживания, где они так просто нарушают покой населения, со стороны американцев, которым надоело такое эгоистичное поведение.