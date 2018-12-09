Протестующие во Франции начали требовать отставки Макрона - ФОТО

Париж. 9 декабря. REPORT.AZ/ На четвертый день протестов во Франции 8 декабря в ходе столкновений с полицией пострадали 118 человек, 17 из которых сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщает западноевропейское бюро Report, в течении дня задержаны 1385 участников протеста, 800 из них взяты под стражу.

По всей Франции в протестах участвуют 125 тысяч человек, в Париже - 10 тысяч.

Ко всем прочим требованиям участники акции протеста также призывает к отставке президента Франции.

Для разгона митингующих полиция применяет слезоточивый газ, в центр Парижа привлечена бронетехника.