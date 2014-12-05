Протестующие в Вашингтоне заблокировали движение возле Белого дома

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Протестующие против неправомерных действий полиции четверть часа блокировали движение в Вашингтоне в непосредственной близости от Белого дома, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Демонстранты, выкрикивавшие лозунг "Нет правосудия — нет мира" ("no justice — no peace"), выстроились в круг на пересечении улиц 14 и K. Стоявший в центре молодой афроамериканец, обращаясь к прохожим, рассказал, что он выпускник колледжа и никогда не совершал "никаких противоправных действий", однако сегодня он "не может не опасаться полиции".

Демонстрации, иногда переходящие в беспорядки, проходят последние две недели во многих штатах США. Протесты были спровоцированы решением присяжных в городе Фергюсон (штат Миссури), которые не стали предъявлять обвинения белому полицейскому Даррену Уилсону, застрелившему в августе афроамериканского подростка Майкла Брауна. На этой неделе аналогичное решение было принято присяжными окружного суда Нью-Йорка, которые не стали привлекать к ответственности полицейского Дэниэла Панталео, задушившего при задержании по подозрению в незаконной торговле сигаретами чернокожего Эрика Гарнера. Последнее решение привело к масштабной акции протеста накануне в Нью-Йорке.