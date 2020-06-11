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Протестующие в США снесли памятник Христофору Колумбу

Протестующие в США снесли памятник Христофору Колумбу

Группа протестующих снесла статую Христофора Колумба (1451-1506), установленную в Бёрд-парке в Ричмонде (штат Вирджиния), и сбросила ее в озеро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил местный телеканал WRIC.

По словам очевидцев, как указывает телеканал, с помощью трех веревок протестующие опрокинули памятник с постамента. Затем они перетащили его к близлежащему озеру и сбросили в воду. При этом один из участников отметил, что акция была незапланированной, однако призывы снести статую звучали не один раз.

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