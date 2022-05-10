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Протестующие в Шри-Ланке заблокировали проезд к международному аэропорту страны

Протестующие в Шри-Ланке заблокировали проезд к международному аэропорту страны Участники антиправительственных акций в Шри-Ланке заблокировали дороги, ведущие к основному международному аэропорту островного государства Бандаранайке.
Другие страны
10 мая 2022 г. 15:59
Протестующие в Шри-Ланке заблокировали проезд к международному аэропорту страны

Участники антиправительственных акций в Шри-Ланке заблокировали дороги, ведущие к основному международному аэропорту островного государства Бандаранайке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила ланкийская газета Daily Mirror.

По данным издания, активисты выставили автомобили на всех дорогах к аэропорту. Таким образом, они хотят помешать депутатам парламента покинуть страну.

Международный аэропорт Бандаранайке находится в 32 км от ланкийской столицы Коломбо.

Ранее ушедший в отставку премьер-министр Шри-Ланки Махинда Раджапакса и его семья укрылись на военно-морской базе в Тринкомали на северо-востоке этого островного государства. Экс-премьер и члены его семьи были перевезены на базу на вертолете. Его резиденция, а также дома ряда министров и депутатов были сожжены в понедельник вечером и в ночь на вторник.

10.29

Один полицейский погиб, более 200 человек ранены в продолжающихся массовых протестах и столкновениях в Шри-Ланке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Daily Mirror.

По ее данным, 24-летний констебль умер в больнице от травм, полученных при взрыве гранаты со слезоточивым газом.

Издание отмечает, что в целом число пострадавших в антиправительственных акциях возросло до 210 человек. Они обратились в национальный госпиталь Коломбо.

Ранее агентство France-Presse сообщило, что в массовых протестах в Шри-Ланке погибли пять человек.

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Версия на английском языке Sri Lanka protests leave over 200 injured

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