Протестующие в Шри-Ланке согласились освободить резиденции президента и премьер-министра

Протестующие в Шри-Ланке согласились освободить захваченные ими резиденции президента и премьер-министра.

Протестующие в Шри-Ланке согласились освободить захваченные ими резиденции президента и премьер-министра.

Как передает Report, об этом сообщила в четверг газета Daily Mirror.

По ее данным, участники протестов с требованием отставки властей "решили вернуть властям все правительственные здания, включая президентский особняк, офис президента и офис премьер-министра".

Сам президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса сейчас находится в Мале на Мальдивах.

Раджапакса, его жена Иома Раджапакса и двое сотрудников службы безопасности должны были прошлой ночью сесть на рейс Сингапурских авиалиний из Мале в Сингапур, но не вылетели в соответствии с графиком из соображений безопасности.

Затем Раджапакса запросил частный самолет для вылета с Мальдивских островов, и поздно ночью власти Мальдив начали переговоры.

Ожидается, что президент объявит о своей отставке сегодня после прибытия в Сингапур.