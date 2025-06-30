Протестующие в Сербии объявили блокировку улиц "до выполнения требований"

Протестующие в Сербии объявили блокировку улиц "до выполнения требований"

Протестующие в Сербии через соцсети заявили о начале тотальной блокировки дорог, улиц и перекрестков в своих районах "до выполнения требований", среди которых немедленное освобождение ранее задержанных протестующих и проведение досрочных парламентских выборов.

Как передает Report, об этом сообщет ТАСС.

"После невыполнения ультиматума и массовых арестов граждан и студентов вчера и сегодня собрания граждан по всей Сербии приняли решение блокировать перекрестки, дороги и улицы в своих муниципалитетах. До выполнения требований!" - сообщили организаторы в соцсетях.

Вице-премьер и министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич заявил, что полиция будет внимательно отслеживать ситуацию в Белграде, где в воскресенье вечером собрались участники новых протестов против арестов студентов, подозреваемых в провоцировании насилия. Он также призвал граждан не создавать ситуации, которые могут привести к столкновениям с полицией.

Советник президента Сербии по региональным вопросам и председатель Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич ранее в воскресенье призвал компетентные органы страны немедленно отреагировать на продолжающиеся уличные протесты и блокировки дорог в Белграде и других городах.