Протестующие в Сербии напали на полицию

Участники несанкционированной акции протеста в Белграде в ночь на 3 июня напали на сотрудников полиции, один полицейский получил травмы, один демонстрант задержан.

Участники несанкционированной акции протеста в Белграде в ночь на 3 июля напали на сотрудников полиции, один полицейский получил травмы, один демонстрант задержан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МВД Сербии.

В публикации отмечается, что инцидент произошел на перекрестке бульвара Короля Александра и улицы Рузвельтовой во время задержания человека, который нарушал порядок и ставил мусорный контейнер на проезжую часть.

Получившего травмы сотрудника правоохранительных органов направили для оказания медицинской помощи. Также была повреждена машина полицейской бригады, добавили в ведомстве.