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Протестующие в Сербии начали блокаду движения в Белграде

Протестующие в Сербии начали блокаду движения в Белграде Группа студентов и других граждан Сербии, участвующих в акциях протеста против результатов парламентских выборов в стране, объявили сегодня шестичасовую блокаду движения в двух местах Белграда.
Другие страны
25 декабря 2023 г. 19:05
Протестующие в Сербии начали блокаду движения в Белграде

Группа студентов и других граждан Сербии, участвующих в акциях протеста против результатов парламентских выборов в стране, объявили сегодня шестичасовую блокаду движения в двух местах Белграда.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, протестующие заблокировали вход в здание министерства государственной администрации и местного самоуправления, откуда отправятся блокировать две локации.

Они объявили, что разделятся на две колонны и будут блокировать движение в двух местах Белграда, которые не разглашаются, как заявляли ранее, из соображений безопасности.

Глава управления полиции Ивица Ивкович заявил, что он "не будет терпеть" блокирование государственных учреждений и мостов.

Ранее сербская полиция заявила, что после протестов оппозиции в Белграде, которые завершились столкновениями, было задержано 38 демонстрантов.

Накануне вечером в Белграде состоялась акция протеста против результатов парламентских выборов в стране, участники которой пытались прорваться в здание мэрии.

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