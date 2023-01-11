Протестующие в Перу заживо сожгли в машине полицейского, в департаменте Пуно введен комендантский час

Протестующие у аэропорта в городе Хульяка, расположенном в департаменте Пуно, заживо сожгли полицейского в его же машине.

Протестующие у аэропорта в городе Хульяка, расположенном в департаменте Пуно, заживо сожгли полицейского в его же машине.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил премьер-министр Альберто Отарола, выступая перед конгрессом.

"Группа манифестантов остановила полицейскую машину где находились двое полицейских. Один был избит, а второй был сожжен заживо в патрульной машине", - сказал А.Отарола.

Он подчеркнул, что правительство приняло решение ввести комендантский час в департаменте Пуно.

Отметим, что столкновения между протестующими и полицией у аэропорта в городе Хульяка, расположенном в Пуно, начались 6 января. Участники манифестаций требуют отставки президента Дины Болуарте и проведения новых выборов главы государства. По данным медиков, не менее 17 человек погибли, 52 пострадали.

После отстранения от власти президента Педро Кастильо 7 декабря 2022 года в Перу начались масштабные акции протеста. Их участники перекрывали дороги, занимали аэропорты, штурмовали здания органов власти и силовых структур. В столкновениях в декабре прошлого года погибли около 30 человек, сотни пострадали.