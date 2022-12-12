Протестующие в Перу заблокировали еще один аэропорт

Протестующие в Перу захватили еще один аэропорт, на этот раз в городе Арекипа на юге страны.

Протестующие в Перу захватили еще один аэропорт, на этот раз в городе Арекипа на юге страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник управляющая компания Aeropuertos Andinos del Peru.

"Аэропорт "Альфредо Родригес Бальон" города Арекипа подвергся вторжению группы манифестантов, нарушивших его периметр и уничтоживших объекты инфраструктуры безопасности", - говорится в опубликованном документе. Как уточняется, протестующие подожгли будку на проходной, что "угрожает безопасности пассажиров и персонала" аэропорта. Администрация эвакуировала пассажиров и закрыла аэропорт. На кадрах, распространяемых в соцсетях, видны люди, занявшие летное поле и находящиеся в том числе на взлетно-посадочной полосе.

Ранее компания CORPAC, управляющая аэропортами в нескольких департаментах республики, сообщила, что манифестанты, которые требуют проведения досрочных выборов, заняли аэропорт Андауайлас и удерживают там несколько десятков человек. В сообщении отмечается, что протестующие подожгли хранилище топлива и окружили терминал, где находятся "50 полицейских и сотрудников CORPAC". Компания призвала власти направить подкрепление для того, чтобы освободить людей, которые в настоящее время "пребывают в качестве заложников".