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Протестующие в Калифорнии разграбили магазины Adidas и Apple

Протестующие в Калифорнии разграбили магазины Adidas и Apple Протестующие в Калифорнии разграбили магазины известных брендов, в том числе Adidas и Apple.
Другие страны
10 июня 2025 г. 16:14
Протестующие в Калифорнии разграбили магазины Adidas и Apple

Протестующие в Калифорнии разграбили магазины известных брендов, в том числе Adidas и Apple.

Как передает Report, об этом сообщают радиостанция KTLA и издание Insider Paper.

"На видео показано, как погромщики заходят в магазин оператора связи T-Mobile… после того, как выбивают стекло входной двери… Вооруженные силовики также прибыли в магазин Adidas после сообщении о разграблении", - отмечает KTLA.

Ранее сообщалось о том, что всего в США задержаны 170 человек во время протестов против миграционной политики президента Дональда Трампа.

Беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город 2 тыс. бойцов национальной гвардии.

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