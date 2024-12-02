О нас

Протестующие в Индии фермеры приняли решение возобновить марш на Дели

Протестующие в Индии фермеры приняли решение возобновить марш на Дели Протестующие в Индии фермеры заявили о намерении вновь отправиться маршем в индийскую столицу.
Другие страны
2 декабря 2024 г. 07:54
Протестующие в Индии фермеры приняли решение возобновить марш на Дели

Протестующие в Индии фермеры заявили о намерении вновь отправиться маршем в индийскую столицу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с соответствующим заявлением выступили лидеры протестного движения.

"Мы готовы к нашему маршу на Дели. 2 декабря мы начнем движение в сторону Дели из-под эстакады Маха Майя в Нойде. В полдень мы все придем туда и потребуем нашу компенсацию и льготы в соответствии с новыми законами", - сказал представитель протестующих Сукхбир Халифа. Аналогичная акция анонсирована на 6 декабря.

Полиция индийской столицы предупредила о перекрытиях дорог и ввела запрет движения большегрузного транспорта по некоторым магистралям. Проводятся дополнительные дорожные проверки.

Индийские фермеры организуют акции протеста с середины февраля. 13 февраля тысячи аграриев начали шествие на столицу страны, но были остановлены примерно в 200 км к северу от города, органы безопасности применили против них водометы и слезоточивый газ. С тех пор состоялось несколько раундов переговоров с властями, которые не привели к достижению соглашения. Аграрии продолжали протесты, проводя другие акции.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Николай Павлов: Вступление Болгарии в Шенген открывает новые экономические перспективы для Азербайджана
Николай Павлов: Вступление Болгарии в Шенген открывает новые экономические перспективы для Азербайджана
28 ноября 2024 г. 17:19
Чемпионат мира по армрестлингу пройдет в Азербайджане в 2025 году
Чемпионат мира по армрестлингу пройдет в Азербайджане в 2025 году
28 ноября 2024 г. 13:28
Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
22 ноября 2024 г. 17:44
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
21 ноября 2024 г. 15:55
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
20 ноября 2024 г. 17:41
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
20 ноября 2024 г. 17:26
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
20 ноября 2024 г. 17:19
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
20 ноября 2024 г. 17:14
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
20 ноября 2024 г. 16:27
Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана
Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана
20 ноября 2024 г. 13:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi