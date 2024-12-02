Протестующие в Индии фермеры приняли решение возобновить марш на Дели

Протестующие в Индии фермеры заявили о намерении вновь отправиться маршем в индийскую столицу.

Протестующие в Индии фермеры заявили о намерении вновь отправиться маршем в индийскую столицу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с соответствующим заявлением выступили лидеры протестного движения.

"Мы готовы к нашему маршу на Дели. 2 декабря мы начнем движение в сторону Дели из-под эстакады Маха Майя в Нойде. В полдень мы все придем туда и потребуем нашу компенсацию и льготы в соответствии с новыми законами", - сказал представитель протестующих Сукхбир Халифа. Аналогичная акция анонсирована на 6 декабря.

Полиция индийской столицы предупредила о перекрытиях дорог и ввела запрет движения большегрузного транспорта по некоторым магистралям. Проводятся дополнительные дорожные проверки.

Индийские фермеры организуют акции протеста с середины февраля. 13 февраля тысячи аграриев начали шествие на столицу страны, но были остановлены примерно в 200 км к северу от города, органы безопасности применили против них водометы и слезоточивый газ. С тех пор состоялось несколько раундов переговоров с властями, которые не привели к достижению соглашения. Аграрии продолжали протесты, проводя другие акции.