Протестующие в Гонконге строят баррикады и перекрывают улицы

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Участники очередных протестов, которые не стихают в Гонконге уже третий месяц, выстроили на улицах баррикады и перекрыли дорожное движение. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении местной полиции.

Полиция в последний момент одобрила проведение массовых демонстраций в Гонконге сегодня, позволив жителям города законно выйти на улицы, так как, судя по опыту прошлой недели, запреты протестов доказали свою неэффективность, вызвав особое недовольство протестующих и ожесточенные столкновения с полицией.Протестующие на некоторое время даже перекрыли одну из важнейших транспортных артерий города – тоннель Кросс-Харбор, выстроив баррикады из дорожных конусов, металлических и пластиковых заграждений перед ним."Некоторые протестующие перекрыли въезд в тоннель Кросс-Харбор, что привело к серьезному нарушению движения, другие выстраивали баррикады из уличных ограждений на перекрестках улиц. Эти действия уже парализовали трафик и серьезно отразились на работе экстренных служб", - говорится в заявлении полиции.В заявлении указано, что "полиция призывает протестующих прекратить незаконные действия и, пытаясь выразить свои мнения и позицию, уважать права остальных граждан".