Протестующие в Гонконге прорвались в законодательное собрание - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Участники акций протеста в Гонконге смогли ворваться в здание местного законодательного собрания.
Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает CNN.
Телеканал отмечает, что полицейские временно отступили от входа в здание, однако не оставили позиции внутри него.
В то же время многие демонстранты заявляли CNN, что не знают, какие дальнейшие действия они предпримут, когда окажутся в законодательном собрании.
現在の香港。プロテスターたちは立法会内部に入り、占拠している、警察も一時的に撤退した。警察の代わりに人民解放軍が出てくると最悪の事態になる。#反送中 #香港 #hongkong #NoExtradictionToChina #HongKongProtests pic.twitter.com/IZUFXyJYgK— 大袈裟太郎
***15:25
В Законодательном совете Гонконга, который сегодня начали штурмовать протестующие, впервые в истории этого органа объявили "красную тревогу": это означает полная эвакуация, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".
Люди протестуют против планов властей принять закон об экстрадиции подозреваемых на материковую территорию Китая.
С нескольких заходов протестующим удалось разбить стекло у входа в парламент, полицейские изнутри закрыли пробитое отверстие щитами. После этого демонстранты начали отрывать от здания металлические детали. Один из них сказал журналистам, что мирные протесты ни к чему не привели, поэтому приходится сменить тактику.
По последним данным, на защиту здания заксовета от здания правительства направились 60 сотрудников полиции. Заксовет штурмуют с двух сторон. Здание защищают около 200 полицейских, они используют против нападающих слезоточивый газ.
Массовые протесты проходят в Гонконге с начала июня. Власти ранее обещали приостановить рассмотрение законопроекта об экстрадиции.
#antiELAB protesters got uneasy and opened umbrellas to cover faces when anti riot police moved their shields to block a big hole broken open on a glass wall. The protesters tried to throw stuff at the police through the hole, according to a photog at the scene. pic.twitter.com/2WC4zINTyT— Xinqi Su (@XScmp) 1 июля 2019 г.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости