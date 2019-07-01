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Протестующие в Гонконге прорвались в законодательное собрание - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Протестующие в Гонконге прорвались в законодательное собрание
Участники акций протеста в Гонконге смогли ворваться в здание местного законодательного собрания

Участники акций протеста в Гонконге смогли ворваться в здание местного законодательного собрания.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает CNN.

Телеканал отмечает, что полицейские временно отступили от входа в здание, однако не оставили позиции внутри него.

В то же время многие демонстранты заявляли CNN, что не знают, какие дальнейшие действия они предпримут, когда окажутся в законодательном собрании. 

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