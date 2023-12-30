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Протестующие в Белграде установили два десятка палаток в центре города

Протестующие в Белграде установили два десятка палаток в центре города Протестующие в Белграде установили два десятка палаток в центре города, в них ночуют около трех десятков человек. Автомобильное движение около лагеря регулируют полицейские.
Другие страны
30 декабря 2023 г. 11:01
Протестующие в Белграде установили два десятка палаток в центре города

Протестующие в Белграде установили два десятка палаток в центре города, в них ночуют около трех десятков человек. Автомобильное движение около лагеря регулируют полицейские.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Днем 29 декабря демонстранты анонсировали 24-часовую блокаду, перекрыв улицу Кнеза Милоша в центре Белграда возле зданий МИД и Минобороны. Планируется, что сегодня, 30 декабря, блокада перерастет в масштабный митинг.

24 декабря демонстранты пытались ворваться в здание городской администрации. Сотрудники полиции применили слезоточивый газ и разогнали участников акции, были задержаны 35 человек. В тот же день Александр Вучич в обращении к нации заявил, что в Белграде нет революции. Он призвал граждан не беспокоиться и пообещал бороться с влиянием вмешивающихся в дела страны иностранных спецслужб.

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Версия на английском языке Protesters in Belgrade set up dozens of tents in city center

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