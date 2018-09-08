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    Протестующие в Басре напали на 12 пожарных машин

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Демонстранты напали на 12 пожарных машин в городе Басра на юге Ирака, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Вечером 6 сентября демонстранты в Басре подожгли офисы проиранских политических партий и движений, а накануне — иранское консульство и один из президентских дворцов в центре города.

    Вслед за этим Иран призвал своих граждан, находящихся в Басре, незамедлительно покинуть этот город. Власти Бахрейна призвали всех своих граждан незамедлительно покинуть территорию Ирака.

    Также демонстранты прорвались на территорию месторождения "Западная Курна-2" неподалеку от городу, избили полицию, но сотрудники предприятия не пострадали. Парламент Ирака проведет сегодня чрезвычайное заседание в связи с протестами, вновь охватившими город.

    В результате 12 пожарных машин подверглись нападению. Пожарная служба также добавила, что все пожары потушены.

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