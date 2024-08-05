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В Бангладеш протестующие ворвались в здание парламента

В Бангладеш протестующие ворвались в здание парламента Протестующие в Бангладеш ворвались в здание парламента страны в Дакке.
Другие страны
5 августа 2024 г. 20:38
В Бангладеш протестующие ворвались в здание парламента

Протестующие в Бангладеш ворвались в здание парламента страны в Дакке.

Как передает Report, соответствующие видеозаписи распространяются в социальных сетях.

По записям очевидно, что десятки человек расположились в креслах парламентариев, стояли на столах и курили, а другие снимали происходящее на свои мобильные телефоны.

На кадрах видно, что протестующие наводят в здании беспорядок.

По данным СМИ Бангладеш, в последние часы на улицы столицы страны вышли тысячи людей. Сообщается о поджогах, вандализме и грабежах. Протестующие разгромили резиденцию премьер-министра, разбили статую основателя страны Шейха Муджибура Рахмана и подожгли его музей, ворвались в офис правящей партии "Авами лиг", нападали на дома представителей правящей партии, полицейские участки, офисы ведущих телеканалов.

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