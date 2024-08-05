Протестующие в Бангладеш разгромили резиденцию главы МВД и музей основателя страны

Протестующие в Дакке подожгли мемориальный музей основателя Бангладеш Шейха Муджибура Рахмана.

Протестующие в Дакке подожгли мемориальный музей основателя Бангладеш Шейха Муджибура Рахмана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает издание The Daily Star.

Демонстранты скандировали антиправительственные лозунги.

Ранее протестующие также подожгли районный офис правящей партии "Авами лиг".

15.00

Протестующие в Бангладеш ворвались в резиденцию главы МВД Асадуззамана Хана в Дакке и разгромили ее.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом информировало местное издание Prothom Alo.

Сообщается, что из резиденции Хана шел дым.

Отметим, что на фоне беспорядков ранее сегодня премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина ушла в отставку.