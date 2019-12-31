Протестующие в Багдаде подожгли вход в посольство США в Ираке - ФОТО - ВИДЕО

Протестующие в Багдаде подожгли забор посольства США в знак осуждения авиаударов по ополчению, горит один из входов в дипмиссии, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Протестующие попытались штурмовать главные ворота посольства США в Багдаде, расположенное в районе "зеленой зоны" иракской столицы, где расположены дипмиссии и правительственные учреждения. Акции протеста у посольства США начались сразу после похорон погибших при ударах беспилотников США членов группировки "Катаиб Хезболла".

Дипломатический персонал посольства США, в том числе и сам посол, были заранее эвакуированы из здания дипмисии и уже покинули Ирак.

Стена посольства США охвачена огнем, рядом находятся молодые люди, выкрикивающие антиамериканские лозунги и бросающие камни в сторону дипломатического комплекса. На территории вокруг посольства собрались тысячи членов различных группировок, входящих в ополчение "Хашди аш-Шааби".

Совет по вопросам национальной безопасности Ирака осудил нанесение ударов по пяти объектам на территории страны.

Правительство Ирака также не исключило изменения принципов сотрудничества с коалицией в условиях, когда американский контингент основывается в своих действиях "на собственных выводах и политических приоритетах, а не на приоритетах правительства и народа Ирака".