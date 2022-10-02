Протестующие в Багдаде дали властям срок до 25 октября для урегулирования кризиса

В противном случае участники выступлений обещали значительно усилить протестное движение и в столице страны, и в провинциях Участники массовых манифестаций, прошедших в субботу в столице Ирака Багдаде, отвели властям страны срок до 25 октября, чтобы ур

Участники массовых манифестаций, прошедших в столице Ирака Багдаде, отвели властям страны срок до 25 октября, чтобы урегулировать политический кризис.

Об этом сообщает Report со ссылкой на телеканал Al-Hadath.

Демонстранты обратились ко всем блокам и альянсам с требованием прекратить межпартийные распри и завершить политический кризис до указанного срока. В противном случае участники выступлений обещали значительно усилить протестное движение и в столице страны, и в провинциях.

В центре Багдада 1 октября прошли акции, приуроченные к третьей годовщине "движения тишрин" ("октябрьского движения") - массовых выступлений, прокатившихся практически по всей стране осенью 2019 года. Силы безопасности для рассеивания толпы были вынуждены применить слезоточивый газ и шумовые гранаты. По последним данным управления безопасности столицы, в результате стычек, отмеченных преимущественно у моста Республики и на площади Ат-Тахрир, 42 сотрудника силовых структур получили ранения, также пострадали 20 гражданских лиц.

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми призвал политические партии начать национальный диалог.