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Протестующие в Багдаде дали властям срок до 25 октября для урегулирования кризиса

Протестующие в Багдаде дали властям срок до 25 октября для урегулирования кризиса В противном случае участники выступлений обещали значительно усилить протестное движение и в столице страны, и в провинциях Участники массовых манифестаций, прошедших в субботу в столице Ирака Багдаде, отвели властям страны срок до 25 октября, чтобы ур
Другие страны
2 октября 2022 г. 02:17
Протестующие в Багдаде дали властям срок до 25 октября для урегулирования кризиса

Участники массовых манифестаций, прошедших в столице Ирака Багдаде, отвели властям страны срок до 25 октября, чтобы урегулировать политический кризис.

Об этом сообщает Report со ссылкой на телеканал Al-Hadath.

Демонстранты обратились ко всем блокам и альянсам с требованием прекратить межпартийные распри и завершить политический кризис до указанного срока. В противном случае участники выступлений обещали значительно усилить протестное движение и в столице страны, и в провинциях.

В центре Багдада 1 октября прошли акции, приуроченные к третьей годовщине "движения тишрин" ("октябрьского движения") - массовых выступлений, прокатившихся практически по всей стране осенью 2019 года. Силы безопасности для рассеивания толпы были вынуждены применить слезоточивый газ и шумовые гранаты. По последним данным управления безопасности столицы, в результате стычек, отмеченных преимущественно у моста Республики и на площади Ат-Тахрир, 42 сотрудника силовых структур получили ранения, также пострадали 20 гражданских лиц.

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми призвал политические партии начать национальный диалог.

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Версия на азербайджанском языке İraqda etirazçılar hakimiyyətə 25 gün vaxt verib

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