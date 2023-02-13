Протестующие в Албании попытались штурмовать здание парламента

Полиция в Тиране оттеснила протестующих, которые пытались ворваться в здание парламента.

Полиция в Тиране оттеснила протестующих, которые пытались ворваться в здание парламента.

Как передает Report , об этом сообщает Associated Press.

Сотни человек собрались у здания, они бросали дымовые шашки и фаеры. При этом о задержаниях или пострадавших не сообщается.

Протесты организовала оппозиционная Демократическая партия экс-президента и экс-премьера страны Сали Бериши. Депутаты этой партии сорвали заседание и потребовали отставки правительства. Они заняли трибуну и свистели, чтобы никто не мог выступить.

Оппозиция обвиняет Социалистическую партию и премьер-министра Албании Эди Рамы в коррупции и организованной преступности, а также в массовой эмиграции молодых албанцев в страны западной Европы.