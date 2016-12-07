Протестующие в Афинах использовали против полиции коктейль Молотова - ВИДЕО

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Мирный марш в память о погибшем во время задержания в 2008 году подростке закончился столкновениями протестующих с полицией.

Как сообщает Report со ссылкой на AMNA, десятки молодых людей начали метать в сотрудников правоохранительных органов коктейли Молотова, файеры и сигнальные факелы.

В ответ полиция прибегла к слезоточивому газу. Студенты Национального технического университета Афин наскоро построили баррикады, перекрыв несколько кварталов греческой столицы.

Протесты проходят в память о 15-летнем Александросе Григоропулосе, который был застрелен полицейскими в 2008 году. Мемориальные марши ежегодно проходят в Афинах, в них участвуют представители университетов и студенческих профсоюзов.