Беспорядки в Бейруте: Протестующие требуют отставки правительства

В результате столкновений с обеих сторон есть раненые, которых забирают кареты скорой помощи

Полицейские применили слезоточивый газ против демонстрантов на улицах Бейрута. Группы агрессивно настроенных манифестантов пытались прорваться через кордоны к парламентскому дворцу.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал "МИР 24".

В результате столкновений с обеих сторон есть раненые, которых забирают кареты скорой помощи. Демонстранты атаковали ряды полицейских. Они забрасывали их камнями и бутылками с зажигательной смесью. Протестующие требуют отставки действующего правительства после взрыва в порту.