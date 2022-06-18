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Протестующие против военной реформы в Индии начали поджигать поезда

Протестующие против военной реформы в Индии начали поджигать поезда По меньшей мере один человек погиб в Индии в столкновениях с полицией, в стране продолжаются протесты против реформы военной службы.
Другие страны
18 июня 2022 г. 21:25
Протестующие против военной реформы в Индии начали поджигать поезда

По меньшей мере один человек погиб в Индии в столкновениях с полицией, в стране продолжаются протесты против реформы военной службы.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает NDTV.

Протестующие сожгли по меньшей мере 12 поездов.

Еще 300 маршрутов были затронуты в той или иной степени из-за атак манифестантов.

Ранее правительство Индии представило планы реформы военной службы, по которой вместо долгосрочных контрактов будут заключаться 4-летние. Причем по истечении четырех лет 75% военных будут уволены из армии без каких-либо военных пенсий. Оставшиеся 25% получат разрешение служить 15 лет.

Предполагается, что эти меры позволят омолодить вооруженные силы и сэкономить средства на пенсиях и пособиях отставным военным.

Манифестанты выступают против, поскольку это лишает потенциальных военных перспектив гарантированных рабочих мест с фиксированной зарплатной и пенсией.

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