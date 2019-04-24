Протестующие против власти военных в Судане собрались вывести на марш миллион человек

Лидеры протестующих в Судане считают необходимым провести завтра марш с участием не менее миллиона человек с призывами передать власть от военных к гражданскому правительству, сообщаeт Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Мы призываем к маршу миллиона человек 25 апреля", - заявил один из лидеров возглавляющей протесты Ассоциации профессионалов Судана Ахмед ар-Рабии.

СМИ отмечают, что, несмотря на смену власти в Судане, тысячи человек до сих пор остаются у министерства обороны в Хартуме и обещают не покидать это место, пока военные власти не выполнят их требования.

21 апреля организаторы протестов в Судане приостановили переговоры с находящимся у власти военным советом, заявив, что он не смог выполнить требование о немедленной передаче власти гражданскому правительству.

11 апреля министр обороны Судана Авад ибн Ауф объявил об аресте президента Омара Башира, руководившего страной с 1989 года. После отстранения от власти Башира в Судане сформирован военный совет, который будет руководить страной в ближайшие два года, пока идет формирование нового правительства.