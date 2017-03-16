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    Протестующие против пенсионной реформы захватили минфин Бразилии

    Несколько тысяч человек приняли участие в демонстрациях протеста в городах Бразилии© AFP

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Несколько тысяч человек приняли участие в демонстрациях протеста против пенсионной реформы в городах Бразилии. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, в столице страны протестующие захватили здание министерства финансов.

    Сотни человек несколько часов находились в здании минфина. 

    В Сан-Паулу недовольные пенсионными планами властей перекрыли дорожное движение.

    Правительство Бразилии планирует повысить пенсионный возраст и сократить льготы некоторым категориям граждан. Это решение вызвало недовольство среди граждан, поскольку многие из них сейчас могут рассчитывать на пенсию с 54 лет.

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