Протестующие против пенсионной реформы захватили минфин Бразилии

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Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Несколько тысяч человек приняли участие в демонстрациях протеста против пенсионной реформы в городах Бразилии. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, в столице страны протестующие захватили здание министерства финансов.

Сотни человек несколько часов находились в здании минфина.

В Сан-Паулу недовольные пенсионными планами властей перекрыли дорожное движение.

Правительство Бразилии планирует повысить пенсионный возраст и сократить льготы некоторым категориям граждан. Это решение вызвало недовольство среди граждан, поскольку многие из них сейчас могут рассчитывать на пенсию с 54 лет.