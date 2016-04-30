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    При атаке демонстрантов на парламент Ирака получили ранения депутаты - ОБНОВЛЕНО

    Депутат Таляль аз-Заубаи: Некоторые из них в тяжелом состоянии

    Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Некоторые депутаты иракского парламента пострадали в результате нападения демонстрантов. Как сообщает Report, об этом передает телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на одного из парламентариев.

    "Некоторые депутаты находятся в тяжелом состоянии после нападения демонстрантов", — заявил депутат Таляль аз-Заубаи.

    ***17:05

    Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Группа сторонников иракского лидера Муктады ас-Садра прорвалась в "зеленую зону" в Багдаде к зданию парламента, где проходило заседание по вопросу о составе правительства, и заблокировала депутатов, передает Report со ссылкой на Sputnik.

    Депутатам пришлось бежать через запасной выход, так как протестующие заблокировали двери. Перед парламентом усилено дежурство сотрудников безопасности.

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