При атаке демонстрантов на парламент Ирака получили ранения депутаты - ОБНОВЛЕНО

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Некоторые депутаты иракского парламента пострадали в результате нападения демонстрантов. Как сообщает Report, об этом передает телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на одного из парламентариев.

"Некоторые депутаты находятся в тяжелом состоянии после нападения демонстрантов", — заявил депутат Таляль аз-Заубаи.

***17:05

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Группа сторонников иракского лидера Муктады ас-Садра прорвалась в "зеленую зону" в Багдаде к зданию парламента, где проходило заседание по вопросу о составе правительства, и заблокировала депутатов, передает Report со ссылкой на Sputnik.

Депутатам пришлось бежать через запасной выход, так как протестующие заблокировали двери. Перед парламентом усилено дежурство сотрудников безопасности.