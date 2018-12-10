 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Протестующие потребовали от правительства Франции выйти из состава ЕС

    Желтые жилеты опубликовали список из 25 требований к правительству
    © RİA Novosti

    Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Протестующие во Франции - "желтые жилеты" - выдвинули 25 требований к правительству страну, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

    В частности, протестующие потребовали создать всенародное собрание для реформы налогообложения, запретить налоги выше 25% от состояния гражданина, повысить минимальную зарплату, пенсии и прожиточный минимум на 40%, создать новые рабочие места для функционирования государственной инфраструктуры, начать строительство 5 млн. единиц доступного жилья, сократить банковские монополии, аннулировать внутренний долг, "переписать конституцию для полновластия народа", а также запретить лицам с судимостью пожизненно занимать выборные должности.

    Наряду с этими они также потребовали выхода Франции из состава ЕС, прекратить бегство крупных компаний от налогов, прекратить приватизацию и вернуть государству приватизированное имущество, убрать радары и камеры с дорог, исключить идеологию из образования, разбить монополии в СМИ, гарантировать гражданские свободы, запретить производство и обращение упаковок, засоряющих окружающую среду, запретить ГМО, выйти из НАТО, прекратить политическое вмешательство в дела стран Африки и прекратить поток мигрантов.

    Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон  сегодня вечером выступит с обращением, в котором планирует объявить о ряде мер, нацеленных  на решение финансовых и иных проблем. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi