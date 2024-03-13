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Протестующие польские фермеры заблокировали КПП Барвинек на границе со Словакией

Протестующие польские фермеры заблокировали КПП Барвинек на границе со Словакией Протестующие польские фермеры заблокировали границу со Словакией в районе пункта пропуска Барвинек.
Другие страны
13 марта 2024 г. 16:10
Протестующие польские фермеры заблокировали КПП Барвинек на границе со Словакией

Протестующие польские фермеры заблокировали границу со Словакией в районе пункта пропуска Барвинек.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Несколько десятков фермеров поставили кордон на дороге недалеко от этого КПП и не пропускают грузовые автомобили с номерами Украины, Молдовы и других стран как на въезд, так и на выезд из Польши. Автомобили с номерами ЕС проезжают свободно.

На месте присутствует полиция, которая не препятствует происходящему.

С начала февраля в Польше проходят акции протеста фермеров. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции из Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.

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Версия на английском языке Protesting Polish farmers block the Barwinek checkpoint on border with Slovakia

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