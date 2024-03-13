Протестующие польские фермеры заблокировали КПП Барвинек на границе со Словакией

Протестующие польские фермеры заблокировали границу со Словакией в районе пункта пропуска Барвинек.

Протестующие польские фермеры заблокировали границу со Словакией в районе пункта пропуска Барвинек.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Несколько десятков фермеров поставили кордон на дороге недалеко от этого КПП и не пропускают грузовые автомобили с номерами Украины, Молдовы и других стран как на въезд, так и на выезд из Польши. Автомобили с номерами ЕС проезжают свободно.

На месте присутствует полиция, которая не препятствует происходящему.

С начала февраля в Польше проходят акции протеста фермеров. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции из Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.