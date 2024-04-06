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Протестующие польские фермеры продолжают блокаду границы с Украиной

Протестующие польские фермеры продолжают блокаду границы с Украиной Протестующие против поставок из Украины сельскохозяйственной продукции польские фермеры продолжают блокаду погранпереходов.
Другие страны
6 апреля 2024 г. 17:55
Протестующие польские фермеры продолжают блокаду границы с Украиной

Протестующие против поставок из Украины сельскохозяйственной продукции польские фермеры продолжают блокаду погранпереходов.

Как передает Report, об сообщает в соцсети "Х" польское радио Zet.

"Фермеры постоянно перекрывают движение на границе с Украиной. В настоящее время в Дорохуске водители-дальнобойщики ждут выезда из Польши более 3 дней, в Хребенне - 35 часов, а в Долгобычуве - целых 120 часов, то есть 5 дней", - сказано в сообщении.

Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Аграрии в Польше протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции из Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый "зеленый курс"), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.

Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом.

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