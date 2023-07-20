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Протестующие подожгли посольство Швеции в Багдаде в ответ на осквернение Корана

Протестующие подожгли посольство Швеции в Багдаде в ответ на осквернение Корана Протестующие против акции сожжения копии Корана, проведенной недавно с согласия властей Стокгольма, ворвались в посольство Швеции в Багдаде.
Другие страны
20 июля 2023 г. 04:51
Протестующие подожгли посольство Швеции в Багдаде в ответ на осквернение Корана

Протестующие против акции сожжения копии Корана, проведенной недавно с согласия властей Стокгольма, ворвались в посольство Швеции в Багдаде.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, участники манифестации подожгли здание.

По данным источника, никто из сотрудников посольства не пострадал.

Следует отметить, что ранее шведская полиция выдала разрешение на проведение акции с сожжением Корана у посольства Ирака в Стокгольме.

Agence France-Presse отмечает , что участники акции намерены сжечь Коран и флаг Ирака. Участвовать в акции, запланированной на четверг, будут те же два человека, которые в конце июня в Стокгольме публично сожгли Коран.

В полиции особо подчеркнули, что выдают разрешения "только на проведение массовых мероприятий, а не на осуществляемую во время них деятельность".

В конце июня в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама прошла резонансная акция с осквернением и сожжением Корана, вызвавшая широкий отклик во многих странах мира.

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